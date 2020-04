Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Scène émouvante : il offre son repas à un chien errant 5 #1

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 11050 Karma: 3449 Un homme se prive de son repas pour l’offrir à un chien errant qui trouve une manière, avec ses moyens, de le remercier pour son geste. Moment poignant de fraternité homme-animal.





