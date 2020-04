Options du sujet Imprimer le sujet

Le concert 3.0 de Travis Scott sur Fortnite

Je m'installe Inscrit: 06/12/2014 21:02 Post(s): 177 Karma: 99 Avec près de 12,3 millions de personnes connectées au même moment, ce week-end, sur les serveurs de Fortnite (Epic Games), Travis Scott a frappé un grand coup pour la présentation de son nouveau titre « The Scotts », et battu par la même occasion, le record d’audience sur le jeu, lors de ce concert (pré enregistré) virtuel de 10 minutes.





