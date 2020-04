Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Il balance un masque de protection sur une Ferrari 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1116 Karma: 1456 Lors de ce road rage, un homme a eu la mauvaise idée de balancer un masque de protection sur le propriétaire d'une Ferrari arrêté à un feu rouge. Celui-ci n’a pas du tout aimé la plaisanterie…







Road rage : Il balance un masque de protection sur une Ferrari,mauvais idée! Citation :Road rage : Il balance un masque de protection sur une Ferrari,mauvais idée!

Contribution le : Aujourd'hui 08:16:47