Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Respectez le confinement sinon... à la Kalachnikov. 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1127 Karma: 1457







Video by christofercdg Respectez le confinement sinon... à la Kalachnikov.Video by christofercdg

Contribution le : Aujourd'hui 09:07:26

mikeldj Re: Respectez le confinement sinon... à la Kalachnikov. 0 #2

Je m'installe Inscrit: 16/12/2004 18:28 Post(s): 476 c'est la démonstration de débilité de cet individu (qui doit surement être un sportif vu ses habits)qui est censé faire rire quelqu'un ?

le comique de répétition oui ... encore faut-il que ce soit drôle à la base.

La connerie humaine est donc sans limite ...

Contribution le : Aujourd'hui 09:12:59