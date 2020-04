Options du sujet Imprimer le sujet

chbenz Redresser une vidéo SVP. 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/07/2014 12:21 Post(s): 3881 Karma: 4237 Bonjour, j'ai besoin d'un petit coup de main pour un montage vidéo.



Je voudrais redresser une vidéo légèrement penché (j'ai fait bouger le support en lançant l'enregistrement sans m'en rendre compte), il y a beaucoup de tuto pour tourner de 90° mais je n'ai rien trouvé pour redresser de qque °.



Est-ce que quelqu'un connait un logiciel gratuit qui permet de faire ça et la marche à suivre SVP ?



D'avance merci !

Contribution le : Aujourd'hui 11:29:04