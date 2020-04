Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Stick Fighter Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

STICK FIGHTER - KICK STARTER / CROWD FUNDING



Bonjour Koreusiens,



Je fais un petit poste pour vous parler de notre projet de série web Stick fighter.



Nous sommes deux graphistes et réalisateurs français.

On a travaillé pendant plusieurs années sur des projets divers dans des studios parisiens comme UNIT Image, Capsule Studio, NKI, etc. Et on s'est finalement dit il y a quelques semaines qu'il était temps pour nous de se lancer dans nos propres projets.



On a remarqué qu'il y avait très peu de séries en animation 3D qui ne sont pas explicitement pour les enfants, ce qui est pour nous très dommage. Pour nous l'animation 3D est un outil incroyable qui permet de raconter n'importe quelle histoire et de fabriquer n'importe quel monde. Oui, même pour les adultes.

Nous voulons donc profiter de ce déficit de séries 3D pour combler ce manque avec un projet original !



Notre projet, Stick Fighter, est une série d'action en 10 épisodes doublée d'un développement de personnages. Elle mettrait en scène l'histoire d'un PNJ lambda de jeu vidéo qui reprend le contrôle de sa vie pour devenir l'énnemis numéro un de son jeu. Du point de vue de ses semblables il est un vrai héros, mais du point de vue des joueurs il va devenir le boss ultime à vaincre.



C'est un projet extrêmement ambitieux et c'est pourquoi nous avons décidé d'ouvrir une campagne Kick Starter afin de récolter suffisamment d'argent pour nous aider à financer la fabrication du premier épisode. Avec un pilote finit en bonne et due forme, nous pourrions démarcher auprès de boites de production/producteurs qui pourraient à leur tour nous aider à financer la série complète.



Nous avons fait un prototype entre 2014 et 2016, tout seul, sur notre temps libre. C'était une très bonne expérience mais maintenant il est temps de monter la qualité et de pousser le projet au niveau supérieur. C'est pour cette raison que nous allons avoir besoin de financements. Nous connaissons plusieurs très bon graphistes qui pourraient nous aider à rendre le projet incroyable !



Même si la base du projet est inspiré des vidéos de combats de stickman que l'on peut trouver un peu partout sur internet, nous ne voulons pas que Stick Fighter ne soit qu'une série d'action avec de violentes scènes de combats. Nous voulons raconter une vraie histoire, avec de vrais enjeux et de vrais constructions de personnages, même si, parfois, certains personnages s'emporteront un peu ...



Etant donné que nous avons créé ce prototype et tout l'aspect artistique du projet nous-même, sans character designer ou concept artist, il y a évidemment énormément de points que nous souhaiterions améliorer, à commencer par les designs des personnages.

Nous avons une base relativement solide avec tout le contenu déjà fabriqué et les recherches déjà faites mais honnêtement, nous sommes encore loin de la qualité avec laquelle nous travaillons quand nous sommes dans un studio avec une équipe de production.

Les plus grosses parties du budget serviront donc à redesigner les personnages et à faire des animations dignes des meilleurs films d'animations.



Comme nous l'avons dit plus haut, c'est un projet très ambitieux qui implique énormément de travail.

Nous avons l'habitude de faire des projets avec les moyens du bord et, honnêtement, avec un peu de budget nous pourrions avoir une équipe incroyable et vraiment faire un beau projet !



je vous met le lien du kick starter si jamais vous voulais nous aider :

www.kickstarter.com/projects/stickfighter/stick-fighter



et le trailer complet du prototype :



