LeFreund Des passants sauvent le conducteur d'une voiture qui coule dans le lac de Neuchâtel (Suisse) 2 #1

Source 20min.ch

Des promeneurs se sont jetés à l'eau pour sauver le conducteur quelques secondes avant que la voiture ne coule complètement. Chapeau à eux! (No comment par contre pour les commentaires des gens...) Vidéo impressionnante du sauvetage in extremis du conducteur d'une voiture qui a fini sa course dans le lac de Neuchâtel (Suisse) :Des promeneurs se sont jetés à l'eau pour sauver le conducteur quelques secondes avant que la voiture ne coule complètement. Chapeau à eux! (No comment par contre pour les commentaires des gens...)

Contribution le : Aujourd'hui 13:08:30