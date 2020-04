Recherche Real + Entraide artiste !

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 13:20:14 Post(s): 4

Bonjour à tous ! Je découvre qu'aujourd'hui ce forum qu'on m'a vivement recommandé !



Petit post pour deux choses :

- Je recherche des réals avec qui bosser pour tourner des clips de rap décalés, j'ai déjà réalisé pas mal de projets et je cherche toujours de nouvelles personnes avec qui m'associer pour monter en gamme !



-Je suis artiste rappeur et j'ai développé sur facebook une communauté d'entraide pour les artistes souhaitant partager leurs projets, si il y a ici des personnes dans le monde de la musique qui souhaitent partager leurs projets, n'hésitez pas à me MP ou commenter !



Merci d'avoir pris le temps de me lire, je compte faire mon possible pour être actif sur ce forum en contrepartie !

