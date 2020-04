[FAIL] Faire un saut en vélo + [FAIL] Changer le pneu + [FAIL] Strip Yoga au plafond

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 11000 Karma: 3902

En ce moment, on va éviter d'aller aux urgences. Donc :

1/ On évitera ça

2/ On apprendra à démonter un pneu (vers le haut de la jante, pas vers le bas.)

3/ On ne fera pas d'acrobaties en petite tenue.

