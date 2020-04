Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo 📍 Baidu Maps, le Google map chinois





En effet,



Elle a imposé son propre service cartographique



Si vous souhaitez vous balader virtuellement en Chine, cela sera impossible avec Google Street view.En effet, la chine a refusé Google Maps et a fortiori Street View qui est encore plus intrusif.Elle a imposé son propre service cartographique Baidu Maps

Alex333 Re: 📍 Baidu Maps, le Google map chinois





Par contre leur Google Street view semble quand même moins développé (en terme de couverture) :

Intéressant. J'aime bien comme la Chine a su garder ses propres réseaux et pas tout utiliser des USAPar contre leur Google Street view semble quand même moins développé (en terme de couverture) :

defds Re: 📍 Baidu Maps, le Google map chinois

Je suis accro Inscrit: 17/07/2018 23:27 Post(s): 1310 Karma: 977 mouais, le jour où t'es en Chine tu déchanteras probablement et tu te diras que finalement, un internet d'état c'est pas si top que ça..

