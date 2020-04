Un homme tente de stopper un camion à main nue

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1135 Karma: 1464





Citation : Un chauffeur a été heurté par son propre camion après avoir essayé d'utiliser son corps pour l'empêcher de rouler dans une station-service du nord de la Chine.



Heureusement, le conducteur s'est remis sur pied avec seulement des blessures mineures.





Contribution le : Aujourd'hui 16:22:21