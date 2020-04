Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Faire un masque avec une chausette

Faire un masque avec une chausette







vivaberthaga Re: Faire un masque avec une chausette

Je serais curieux de voir l'objet au sortir de la machine à laver! Sans parler du pouvoir filtrant du jersey de chaussette... Après je suis partisan du mieux vaut ça que rien du tout.



JCM77 Re: Faire un masque avec une chausette

vivaberthaga C'est pour ça que les chaussettes se vendent par 2 ! Pour doubler l'épaisseur du masque... C'est pour ça que les chaussettes se vendent par 2 ! Pour doubler l'épaisseur du masque...

