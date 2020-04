Un orchestre reprend une musique électro

Je masterise ! Inscrit: 14/05/2010 16:07 Post(s): 2805 Karma: 70

Hello, ça fait longtemps que j'ai pas posté quelque chose dans la CDL.



Je suis tombé sur cette petite perle ou un chef d'orchestre et son orchestre réinterprète une musique électro d'un autre compositeur / youtubeur.

J'ai trouvé le résultat vraiment sympa, donc je partage.



Il détail vraiment tout le processus pour réinterpréter la musique. Un travail vraiment bluffant.





Electronic Music for ORCHESTRA



Pour ceux qui veulent avoir uniquement le résultat :





Aquamarine - Jeremy Blake, arranged by David Bruce



Bonne écoute !

Contribution le : Aujourd'hui 16:33:00