Options du sujet Imprimer le sujet

papives Pastich de la conférence de presse Trump - Solitude due au Covid-19 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/02/2007 18:55 Post(s): 5488 Karma: 1587 Deux vidéos faites par ma fille qui s'ennuie.











Et celle que Youtube refuse pour les droits d'auteurs alors que l'auteur y apparait, et moi aussi.



Contribution le : Aujourd'hui 00:27:07