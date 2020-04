Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 65622 Karma: 28066 Le Pentagon déclassifie une vidéo d'OVNI de 2015





Pentagon declassifies Navy 'UFO' videos (VIDEO 1/3)





Pentagon declassifies Navy 'UFO' videos (VIDEO 2/3)





Pentagon declassifies leaked 'UFO' videos (VIDEO 3/3)

Contribution le : Aujourd'hui 10:49:04

Nwc-Vincent2 Re: Le Pentagon déclassifie une vidéo d'OVNI 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 22/05/2011 16:21 Post(s): 5220 Karma: 74 ça fait longtemps que cette vidéo est en ligne, miam la bonne propagande réchauffée.

Contribution le : Aujourd'hui 10:51:45

CrazyCow Re: Le Pentagon déclassifie une vidéo d'OVNI 2 #3

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 13895 Karma: 16636



Edit: Mais peut-être que c'était lorsque je travaillais au pentagone... Oui la dernière je l'avais déjà vu.Edit: Mais peut-être que c'était lorsque je travaillais au pentagone...

Contribution le : Aujourd'hui 11:08:07