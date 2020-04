Un père et fils jouent au sabre laser + Un visage en 3D s'affiche sur le plafond d'un restaurant

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1144 Karma: 1467

Un père et fils jouent au sabre laser





Quarantine means spending more quality time with the kid





Un visage en 3D s'affiche sur le plafond d'un restaurant





3D display on top of the ceiling of a restaurant

Contribution le : Aujourd'hui 14:14:26