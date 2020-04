Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1150 Karma: 1470

Andrew Cairney de Glasgow, en Écosse, charge les neuf Ardblair Stones lors du Donald Dinnie Day. La neuvième pierre pèse 152kg et les barils ont une hauteur de 132cm.





The Ardblair Stones with Andrew Cairney

