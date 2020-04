Problème changement de disque dur

Je masterise ! Inscrit: 31/08/2013 16:52 Post(s): 3766 Karma: 805

Yop.



J'avais SSD de 250 Go sur lequel était installé Windows.

J'ai racheté un SSD type m.2 de 1 To, je l'ai connecté à ma carte mère, puis j'ai installé Windows dessus. Je comptais utiliser l'autre ssd pour du stockage.



Et la 2 problèmes :

1/ La licence Windows est directement activée et j'ai direct mon ancien fond d'écran. Comme si les disques avaient "fusionnés". Malgré que je n'ai plus un seul programme ou fichier.



2/ Mon ancien SSD est introuvable... C'est comme s'il n'était plus connecté.



J'ai mal fait un truc ?

