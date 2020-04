Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un médecin sauve la vie d’un agent de sécurité ayant une crise cardiaque 2 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1150 Karma: 1469



Source



Un médecin sauve la vie d’un agent de sécurité ayant perdu conscience en pleine rue Un médecin sauve la vie d’un agent de sécurité ayant une crise cardiaqueUn médecin sauve la vie d’un agent de sécurité ayant perdu conscience en pleine rue

Contribution le : Aujourd'hui 10:27:33