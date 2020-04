Petite tempête + Bucheron de l'extrême

Options du sujet Imprimer le sujet

GrossePatate #1

Je suis accro Inscrit: 14/02/2017 14:50 Post(s): 856 Karma: 731 https://www.reddit.com/r/WTF/comments/g9m1ak/caught_in_a_storm/





https://www.reddit.com/r/WTF/comments/g9ks1w/cut_down_coconut_tree_like_a_boss/



Variel #2

1/ DJP ?
2/ Possible uniquement hors CHSCT



2/ Possible uniquement hors CHSCT 1/ DJP ?2/ Possible uniquement hors CHSCT

GrossePatate #3

@Variel J'ai cherché mais pas trouvé. Mais les autres DJP, j'avais aussi cherché et pas trouvé...

