Options du sujet Imprimer le sujet

Zertyy Démonstration d'un tuto maquillage assez particulier 1 #1

Serial Locker Inscrit: 22/01/2007 23:42 Post(s): 18324 Karma: 4912



Un mari et sa femme font un tuto de maquillage, l'expérience va se révéler bien cocasse...

Contribution le : Aujourd'hui 15:25:51