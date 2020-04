Index des forums Koreus.com Jeux Vidéo Map aventure d'un Koreusien sur minecraft Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



erragan Map aventure d'un Koreusien sur minecraft 1 #1

Je suis accro Inscrit: 08/11/2012 13:52 Post(s): 1843 Karma: 344

Par : ERRAGAN

Type : Aventure

Langue : 100% française



Public visé : tout niveau de joueur.



Temps de jeux estimé: En découvrant la map entre 1h30 et 2h30.



Description : Vous incarnez un prisonnier s'échappant d'une prison. Bien décidé à réussir à fuir et à vous venger du roi qui martyrise votre pays.

Vous devrez déjouer des pièges, résoudre une quinzaine de quettes, débloquer des mécanismes, pécher, cuisiner, combattre .

Sans oublier de récupérer les barres d'or réparties dans le décors. Plusieurs passages secrets, coffres cachés ou des résolutions de quettes vous permettront de les récupérer.

La map est conçu pour favoriser le jeux et éviter les fails et le tournage en rond faute de trouver une solution





Prison Aventure 2 Teaser



C'est ma seconde map aventure, aprés (prison aventure 1). Ma premiere carte avait généré plus de 4M de vues des différents youtubeur s'étant filmé en - let's play -

J'ai passé environ 500h pour créer cette map. Il m'aura fallut une pandémie mondiale pour que je me décide à la finir. J'ai fait 170 tests sur cette map et j'ai eu recourt à 3 béta-testeur pour être sur que la map corresponde à différents style de jeux et mode de réflexion.











Lien de Téléchargement de la map:

ici Nom : Prison Aventure 2Par : ERRAGANType : AventureLangue : 100% françaisePublic visé : tout niveau de joueur.Temps de jeux estimé: En découvrant la map entre 1h30 et 2h30.Description : Vous incarnez un prisonnier s'échappant d'une prison. Bien décidé à réussir à fuir et à vous venger du roi qui martyrise votre pays.Vous devrez déjouer des pièges, résoudre une quinzaine de quettes, débloquer des mécanismes, pécher, cuisiner, combattre .Sans oublier de récupérer les barres d'or réparties dans le décors. Plusieurs passages secrets, coffres cachés ou des résolutions de quettes vous permettront de les récupérer.La map est conçu pour favoriser le jeux et éviter les fails et le tournage en rond faute de trouver une solutionPrison Aventure 2 TeaserC'est ma seconde map aventure, aprés (prison aventure 1). Ma premiere carte avait généré plus de 4M de vues des différents youtubeur s'étant filmé en - let's play -J'ai passé environ 500h pour créer cette map. Il m'aura fallut une pandémie mondiale pour que je me décide à la finir. J'ai fait 170 tests sur cette map et j'ai eu recourt à 3 béta-testeur pour être sur que la map corresponde à différents style de jeux et mode de réflexion.Lien de Téléchargement de la map:

Contribution le : Aujourd'hui 16:27:34

j'ai ete lue _________________j'ai ete lue fois.



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo