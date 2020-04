Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 18:09:04 Post(s): 1

https://youtu.be/MVEl-Eew3Jg



Un homme orchestre reprend "Hit the road Jack". Comme si ça ne lui suffisait pas de jouer de l'orgue, de la basse, de la batterie et de chanter en même temps, l'artiste se permet aussi de tenir sa caméra pour se filmer et de faire clignoter ses lumières.

"The one Man Big Band Theory" est le nom du spectacle de l'artiste Alex cité qui dévoile une vidéo à la fois originale et impressionnante.



Le confinement est à l'origine de cette vidéo.

"J'ai l'habitude de jouer dans la rue. Mais avec le confinement. Impossible de communiquer de cette manière. J'ai donc réfléchi à une manière de rendre la vidéo plus dynamique qu'un simple plan fixe sur mes instruments.

J'avais habituellement les deux mains sur ma guitare pour jouer "Hit the Road Jack". En jouant la partie de guitare à l'orgue, je me suis libéré une main pour tenir mon smartphone et la télécommande des lumières".



