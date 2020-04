Options du sujet Imprimer le sujet

William Robert enchaîne des figures impressionnantes en VTT sur un spot qu'il a façonné lui-même durant 3 mois près de chez lui à coté de Paris (le lieux exact est tenu secret).



la vidéo à été tournée avant le confinement.

