ScatterBrain Sanseverino et La Caravane Passe ont la Touche Manouche 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 22/02/2012 11:32 Post(s): 4 Malgré le confinement et leur dispersion géographique, La Caravane Passe propose de continuer de voyager avec des sessions live et des invités aux quatre coins du monde.



Après leur version gipsy de Misirlou avec Flavia Coelho :





CONFINEMENT #7 : MISERLOU (feat. FLAVIA COELHO & VICTOR VAGH-WIENMANN



C'est au tour de Sanseverino de rejoindre le campement !





CONFINEMENT #8 : T'AS LA TOUCHE MANOUCHE (feat. SANSEVERINO)

