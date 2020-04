Options du sujet Imprimer le sujet

_Spo0n_ Recherche instrumentale

Bonjour les petits confinés,



Je cherche désespérément l'instrumentale de ceci :







À savoir que je l'ai déjà shazamé plusieurs fois, j'ai contacté le bonhomme mais il ne l'a plus, c'est une instru gratuite à la base.



Si quelqu'un me la trouve, je lui offre : un sandwich !

Contribution le : Aujourd'hui 22:12:59

Rob2017 Re: Recherche instrumentale

_Spo0n_ je t ai trouvé ca mais j ai pas regardé plus avant !



Insta :

Tipeee :



visiblement des gens le connaissent sur youtube. donc peut etre en leur demandant tu auras plus d infos je t ai trouvé ca mais j ai pas regardé plus avant !Insta : https://www.instagram.com/penolacuenta/ Tipeee : https://fr.tipeee.com/peno visiblement des gens le connaissent sur youtube. donc peut etre en leur demandant tu auras plus d infos

Contribution le : Aujourd'hui 22:53:09

KovSky Re: Recherche instrumentale

_Spo0n_



Peut-être bien que ça fera ton bonheur ...

ça enlève les voix, donc du coup tu pourra avoir l'instru Peut-être bien que ça fera ton bonheur ... https://www.remove-vocals.com/ ça enlève les voix, donc du coup tu pourra avoir l'instru

Contribution le : Aujourd'hui 23:13:21