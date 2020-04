Un pickup perd ses roues + 70 pompes en full planche

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 65655 Karma: 28089

Quelle idée de mettre les roues dans cette position





Man Sprints to Save Neighbor's Cars from Runaway Tires || ViralHog



70 pompes en full planche





Man Pumps Out 70 Push-ups in Full Planche || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 10:10:01