Nouveau challenge ridicule, se pisser dessus ...

Avant, quand je sortais des toilettes, on ne faisait remarquer que je n'avais pas refermé ma braguette.

Maintenant, on me fait remarquer que je ne l'ai pas ouverte…

Contribution le : Aujourd'hui 10:58:24