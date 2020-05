Options du sujet Imprimer le sujet

manemos

Je vous propose cette vidéo réalisé par mes soins.



Pour passer le temps en fin de confinement elle est tout à fait adaptée. Un petit voyage planant entre Paris en Honfleur avec un détour par la suisse normande.



Bon voyage en suivant la seine. ^^





Comme au ciel







