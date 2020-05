vpn vs tor

Je viens d'arriver Inscrit: 11/12/2018 03:25 Post(s): 7

Salut,



Il est souvent discuté dans les forums, mais une période de temps s'est écoulée depuis la dernière discussion. J'encourage ceux qui connaissent le mieux à me faire part des dernières idées.



Je viens de lire le cours sur TOR, mais aussi celui qui explique comment protéger ses données sur internet.



Dans ce dernier il est conseillé d'utiliser un VPN, du coup je me disais est-il utile d'utiliser TOR + un VPN ?



Je ne comprend pas trop la différence entre un VPN et un proxy, mais de ce que j'ai compris le VPN chiffre les données alors que via TOR les données ne sont pas toujours chiffré (sauf HTTPS et .onion), du coup ça me paraît utile d'utiliser les deux?



Merci et bonne journée !

