Options du sujet Imprimer le sujet

petrou La cité de la quoi ? 1 #1

Je poste trop Inscrit: 16/12/2014 16:43 Post(s): 12583 Karma: 6211

La cité de la quoi ? [ BANDE ANNONCE] - AMAIA



Amaia est une grande fan de la cité de la peur.

Elle mène une vie normale jusqu'à cet accident...

Le lendemain, plus rien n'est comme avant, la cité de la peur a disparu.

Contribution le : Aujourd'hui 10:17:40