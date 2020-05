Pokemon - Dark Edition

Je suis accro Inscrit: 13/02/2012 14:55 Post(s): 616 Karma: 148





Hello Koreusiens/iennes !



Nous venons de sortir une vidéo ce matin. C'est un faux trailer pour un faux film Pokémon, ou un vrai trailer pour un faux film ? je ne sais pas trop comment le qualifier haha .



Quoi qu'il en soit c'est un projet qu'on a mis 2 ans et demi à fabriquer sur notre temps libre à 4. On a quand même eu l'aide de plusieurs amis pour certaines choses et heureusement.

Ce fut une super bonne expérience, super formatrice, mais c'est honnètement quelques choses que je ne referais jamais, de faire un projet aussi ambitieux dans des conditions pareilles, parce que ça a vraiment été beaucoup de soirées et de week-ends de travail.



