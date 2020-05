Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo 💻 Fabriquer le plus petit PC (Henri Hihacks) 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6170 Karma: 4355





FABRIQUER LE PLUS PETIT PC AU MONDE Le youtubeur, Henri Hihacks fabrique un PC à l'aide de plusieurs composants "miniatures" . Il s'agit, selon lui, du plus petit PC au monde.FABRIQUER LE PLUS PETIT PC AU MONDE

Contribution le : Aujourd'hui 11:48:47

DoubleZ Re: 💻 Fabriquer le plus PC (Henri Hihacks) 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 22/04/2006 00:08 Post(s): 3701 Karma: 709 (Contexte : j'ai modifié le message vu qu'avant, j'annonçais une erreur sur le titre)



(Vu la vidéo avant qu'elle ne soit posté ici)



Je sais pas comment il arrive a gérer le soudage sur des pistes aussi petites ><

Contribution le : Aujourd'hui 11:49:33

Tchairo Re: 💻 Fabriquer le plus PC (Henri Hihacks) 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6170 Karma: 4355 DoubleZ c'est la jungle la CDL, tu ne me laisses même pas une minute pour me corriger c'est la jungle la CDL, tu ne me laisses même pas une minute pour me corriger

Contribution le : Aujourd'hui 11:50:16