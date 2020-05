Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Raoult acclamé par les chauffeurs de taxi 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 3830 Karma: 3542



La Provence - Le Professeur @raoult_didier a été acclamé cet après-midi par les chauffeurs de taxis marseillais Tout sourire, l'infectiologue marseillais a baissé la vitre avant de poursuivre sa route La Provence - Le Professeur @raoult_didier a été acclamé cet après-midi par les chauffeurs de taxis marseillaisTout sourire, l'infectiologue marseillais a baissé la vitre avant de poursuivre sa route

Contribution le : Aujourd'hui 12:42:05

Miiiichel Re: Raoult acclamé par les chauffeurs de taxi 1 #2

Je suis accro Inscrit: 30/12/2015 13:31 Post(s): 1710 Karma: 3028 Si seulement c'était les médecins et autres scientifiques qui l'acclamaient plutôt que les auditeurs de RMC.

Pas de jugement de valeurs, juste une remise en perspective de qui croit en sa potion magique et qui n'y croit pas.

Contribution le : Aujourd'hui 13:01:54

Ustost Re: Raoult acclamé par les chauffeurs de taxi 0 #5

Je m'installe Inscrit: 20/03/2019 10:42 Post(s): 315 Karma: 464

@Zertyy a écrit:

Une vraie star du show Biz !



Il ressemble vachement à Patrick Sébastien. Surement un cousin . Citation :Il ressemble vachement à Patrick Sébastien.Surement un cousin

Contribution le : Aujourd'hui 13:25:02