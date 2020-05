Clip vidéo avec un ourson dans la neige

Je m'installe Inscrit: 13/05/2008 04:14 Post(s): 395

Bonjour à tous je cherche depuis très longtemps un clip que j'ai vu à la télé il y a 13 ou 14 ans (oui ça commence à dater).

Je me souviens d'un ourson en dessin incrusté dans de vrais paysage. Je me souviens également d'un passage dans la neige.

Pendant longtemps je pensais que c'était un clip de Moby mais j'ai rien trouvé...

Quelqu'un à une idée ?

Merci d'avance



Édit : Peut être que ma mémoire le joue des tours mais il me semble que c'était un ours polaire.

Contribution le : Aujourd'hui 12:42:44