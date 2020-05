Options du sujet Imprimer le sujet

Nyark_Nyark Macron VS Louis De Funès 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 29/01/2015 14:41 Post(s): 2455 Karma: 1434





Macron VS Louis De Funès - 13.04.20 Je trouve celui-ci plutôt réussi.Macron VS Louis De Funès - 13.04.20

Contribution le : Aujourd'hui 14:24:58