Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un petit malin se fait griller pendant une visio-conférence pour le travail + Un robot affamé 2 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1169 Karma: 1479









Un robot affamé



Source

Un petit malin se fait griller pendant une visio-conférence pour le travail !

Contribution le : Aujourd'hui 14:40:20