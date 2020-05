Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un phoque vient s’incruster dans leur jardin + Bus VS Voiture + Camion VS Train 2 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1169 Karma: 1479 Un phoque vient s’incruster dans leur jardin



Citation : A Anacortes dans l’État de Washington (États-Unis), un homme a eu la surprise de voir un phoque venir s’incruster dans son jardin en plein confinement. L’animal est resté trois jours avant de disparaître définitivement dans l’océan Pacifique.









Bus VS Voiture





Ce chauffeur de bus n’aime pas du tout quand une voiture se trouve sur sa voie





Camion VS Train





Un camion se retrouve coincé sur un passage à niveau et se fait percuter par un train (Norvège) Citation :Ce chauffeur de bus n’aime pas du tout quand une voiture se trouve sur sa voieUn camion se retrouve coincé sur un passage à niveau et se fait percuter par un train (Norvège)

Contribution le : Aujourd'hui 14:49:45