Options du sujet Imprimer le sujet

schnapss A partir du 11 mai... Résumé. 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2005 17:11 Post(s): 4104 Karma: 1087

Marpo Pins on TikTok



Bref LE GOUVERNEMENT SE FOUT DE NOTRE GUEULE !

Contribution le : Aujourd'hui 17:49:16