Capture d'un léopard (Fail)

Je poste trop

En Inde, des villageois ont capturé Léo le léopard à l'aide d'un filet quand soudain, Léo part.





Leopard escapes net laid out to trap it in residential area in Uttarakhand

Contribution le : Aujourd'hui 18:37:10