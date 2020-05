Options du sujet Imprimer le sujet

RebbyCraft Les vlogs animés de RebbyCraft 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 24/03 14:24:07 Post(s): 13 Salut tout le monde, voici un topic fait pour que je poste que mes vlogs animé

Ce format pas hyper répandue sur le YouTube francophone



Pour commencer voila comment je vis le confinement, une vidéo sur le déconfinement et d'autres sont prévue pour plus tard:



LE CONFINEMENT - Vlog animé #6



A bientôt !

Contribution le : Aujourd'hui 19:26:09