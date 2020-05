Options du sujet Imprimer le sujet

Hankook présente les pneus du futur

Franchement je kiff ^^







Hankook Tires — The Future Of Tire Design

Contribution le : Aujourd'hui 10:00:31

Re: Hankook présente les pneus du futur

en ce moment ils devrait pluto se panacher sur les pneu vélo ^^

Contribution le : Aujourd'hui 11:06:40