Options du sujet Imprimer le sujet

_Servietsky_ Dévaler une piste de ski et un fort en roller 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 2321 Karma: 2596



Mouvement 3.0 Part 5



Le réalisateur Franck Guedj à filmé Lamine Fathi dévaler une piste de ski et un fort abandonné, ainsi que d'autres guests sur différents spots, le tout filmé avec une approche originale.

Contribution le : Aujourd'hui 13:48:36