À 23h en banlieue confinée

Lors de son dernier reportage, VL s'était rendu à la Coureneuve dans le 93, où il a constaté que le confinement était plutôt respecté, il a ensuite reçu beaucoup de commentaire disant : "vas-y à 23h tu verras si c'est respecté", il a donc décidé d'y retourner au soir, en faisant une petite escale à Villeneuve-La-Garenne pour interroger les habitants sur les événements récents.

