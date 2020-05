Options du sujet Imprimer le sujet

-MaDJiK- Fin du confinement en Espagne, joggeurs et marcheurs se ruent dehors 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 3269 Karma: 983

Déconfinement partiel en Espagne, joggeurs et marcheurs se ruent dehors



Bientôt même chose à Paris? Je ne sais pas si les asiatiques ont fait pareil, mais je pense qu'ils ont été plus civilisés...

Contribution le : Aujourd'hui 21:59:25