"Memories" - Un programme qui tient sur 256 octets

"Memories" - 256 byte MSDOS intro



Crée pour une compétition de demo party (et gagnant la 1ere place dans sa catégorie), malgré sa petite taille, ce programme arrive à produire du son et plusieurs types d'animations générées de manière procédurale. Le programme et sa description sont disponible dans la description de la vidéo mais nécessite d'être tourné sous un environnement MS-DOS (DosBox peut faire l'affaire).



Et si vous vous demandez ce que ça fait 256 octets, il faut savoir que ce post (texte seul) en fait 618 (voire le double).

