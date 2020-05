Options du sujet Imprimer le sujet

Berousky Saute Canton, le jeu des communes 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/03/2005 16:39 Post(s): 13513 Karma: 524 "Dans Saute canton, vous commencez votre voyage dans un village de France au hasard. Votre but : rejoindre une ville de plus de 50 000 habitants en voyageant de ville en ville."



Bon voyage !



https://sautecanton.fr Un petit jeu sans prétention, et sympa à jouerBon voyage !

Contribution le : Aujourd'hui 14:43:20