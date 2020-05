Un festival en toute sécurité le 1er mai à Schüttorf (Allemagne)

Options du sujet Imprimer le sujet

Malgré les directives strictes de distanciation sociale, Holger Bosch a réussi à rassembler 250 voitures lors du festival du 1er mai à Schüttorf en Allemagne.La ''Car-Disco" a duré trois heures. Seules deux personnes par voiture étaient autorisées.

