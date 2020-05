Quand un choeur féminin s'amuse pendant le confinement

Options du sujet Imprimer le sujet

Une reprise jazzy de "I will survive" renommée pour l'occasion "Fucking Covaïd" par le choeur féminin des Plurielles dont les membres s'adaptent au confinement avec plein d'humour et de créativité (n'oubliez pas les sous-titres pour bien suivre les paroles réécrites).

