Une personne a programmé Alexa pour jouer la Marche impériale et faire des bruits de droïdes lors du lancement de son aspirateur Roomba.





Programmed my Alexa to play the Imperial March and make droid noises when launching the robot vacuum

Contribution le : Aujourd'hui 17:43:13